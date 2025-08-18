Fendt Bianco - Bestseller verbessert

Mit der Baureihe Bianco bietet Fendt sein breitestes Angebot in die Produktpalette. 17 Grundrisse sind verfügbar als Selection wie als Activ. Auch für 2026 sind alle am blauen Dekor erkennbar, ansonsten trägt die Mittelklasse das Fendt-Familiengesicht mit den markanten Anbauteilen an Bug und Heck. Innen zeigt sich der Bestseller der Mertinger deutlich modernisiert.

In den Bianco-Activ-Modellen kommen 157 Liter fassende Kompressorkühlschränke zum Einsatz und je nach Grundriss beziehungsweise Größe die Heizungen Truma Combi 4 oder Combi 6.

Der neue Grundriss Bianco Selection 495 SG aus dem Apero wendet sich an reisende Paare, die getrennte Betten bevorzugen. Gut 7,20 Meter lang, ist der 495 SG reisetauglich abgemessen, und in der Serie reichen ihm 1.600 Kilogramm Gesamtmasse. In der Küche hält in allen fünf Modellen der Selection serienmäßig ein Absorberkühlschrank Getränke und Vorräte kühl, und statt der Combi-Heizung arbeitet hier eine Truma-S-Heizung. Der Bianco Selection 495 SG ist ab 29.250 Euro zu haben. Die Selection Modelle kosten insgesamt zwischen 27.990 Euro für den 7 Meter langen 465 SFB und 31.220 Euro für den Familiengrundriss 550 SKM mit gut 7,70 Metern Länge.

