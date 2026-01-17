Wohnwagen-Neuheiten
Eriba Touring Silver Edition (2026): Neu aufgelegter Klassiker als Sonderedition

Die Eriba Touring Silver Edition kommt in fünf Grundrissen und eigenständiger Lackierung samt interessanter Ausstattung zu 3.690 Euro Aufpreis. Der Touring 430 kostet dann knapp 32.000 Euro.

Auf der CMT 2026 präsentiert die Erwin Hymer Group eine Sonderedition des erfolgreichen Retro-Wohnwagens Eriba Touring mit Hubdach in schickem silbernem Lack „Crystal Silver“. Der Eriba Touring Silver Edition verfügt über eine markante Betonoptik am Boden und eine helle Möblierung mit hellem Holz-Design im Dekor „Tindari“. Die Sitzgruppe im Bug besteht aus zwei sich gegenüberliegenden, zum Doppelbett umbaubaren Bänken und ist mit dem neuen, robusten Stoff „Seattle Stone“ in mittelgrau bezogen.

Ein weiteres dekoratives Element sind die Oberflächen von Tisch und Küchenarbeitsfläche in dunkler Steinoptik, durchzogen von hellen, unregelmäßigen Linien. Serienmäßig dabei sind Ausstattungsdetails wie Komfort-Plissee-Rollos oder eine Spülenabdeckung mit praktischem Schneidebrett.

Die Touring Silver Edition ist in fünf verschiedenen Grundrissen (430, 530, 542, 630, 642) erhältlich. Mit geringem Gesamtgewicht, aerodynamischer Formgebung und kompakten Maßen eignet sich der Touring auch für kleinere Zugfahrzeuge.

Mehr zum Touring in unserem umfangreichen Wohntest vom Touring 430 und vom Profitest vom 630.

Mehr Infos hier: www.hymer.com

ERIBA Touring Silver Edition | Zeitloser Retro-Look trifft moderne Eleganz. Schnitt & Video: Hymer GmbH & Co. KG

