Eriba Touring Silver Edition (2026): Neu aufgelegter Klassiker als Sonderedition

Auf der CMT 2026 präsentiert die Erwin Hymer Group eine Sonderedition des erfolgreichen Retro-Wohnwagens Eriba Touring mit Hubdach in schickem silbernem Lack „Crystal Silver“. Der Eriba Touring Silver Edition verfügt über eine markante Betonoptik am Boden und eine helle Möblierung mit hellem Holz-Design im Dekor „Tindari“. Die Sitzgruppe im Bug besteht aus zwei sich gegenüberliegenden, zum Doppelbett umbaubaren Bänken und ist mit dem neuen, robusten Stoff „Seattle Stone“ in mittelgrau bezogen.

Ein weiteres dekoratives Element sind die Oberflächen von Tisch und Küchenarbeitsfläche in dunkler Steinoptik, durchzogen von hellen, unregelmäßigen Linien. Serienmäßig dabei sind Ausstattungsdetails wie Komfort-Plissee-Rollos oder eine Spülenabdeckung mit praktischem Schneidebrett.