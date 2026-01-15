Farfalla Camper Flip up (2026): Miniwohnwagen mit Aufstelldach

Abgeleitet vom Flip up wird auf der Messe CMT 2026 auch der Flip 4 angeboten: ohne Aufstelldach, dafür mit vier Schlafplätzen im festen Koffer. Auch für den Flip 4 wird der Aerokeil optional angeboten. Die Camper von Farfalla basieren immer auf einem Kofferanhänger, der kompakte Anhängermaße und einen riesigen Stauraum hat und der mit seinem ausgeklügelten Beladungskonzept komfortables Camping für zwei Personen oder für die ganze Familie nach einem unkomplizierten Aufbau kombiniert. Damit erweitert und verfeinert das nicht mehr ganz so junge Unternehmen aus dem Großraum München kontinuierlich das Farfalla Camper-Konzept.

Der Miniwohnwagen eignet sich für alle, die einen leichten und kompakten Wohnwagen suchen, dabei aber auch mal mit mehr als zwei Personen unterwegs sein möchten.

Wer den kleinen Wohnwagen mit aufstellbarem Dach sehen möchte, hat auf der CMT (17. – 25.01.2026 Messe Stuttgart) in Halle 1 (Stand 1G09-1G10) die Gelegenheit.

Mehr Infos: www.farfalla-camper.eu