Wohnwagen-Neuheiten
> Minicaravan mit Stehhöhe und zwei Doppelbetten

Farfalla Camper Flip up (2026): Miniwohnwagen mit Aufstelldach

15.01.2026
Text: Volker Stallmann | Bild: Farfalla

Farfalla entwickelt seinen Kofferanhänger weiter: Aus dem Camper Flip wird der neue Farfalla Camper Flip up – mit Aufstelldach für Stehhöhe, zweiten Doppelbett und verbesserter Aerodynamik. Mit dem zusätzlichem Schlafplatz wächst der Farfalla immer mehr zu einem stattlichen Wohnwagen heran.

Der Farfalla Camper Flip hat von seinem Schöpfer Friedrich Maier ein Aufstelldach bekommen und rangiert nun unter der Bezeichnung Flip up. Es sorgt nicht nur für Stehhöhe, sondern bietet auch ein zweites Doppelbett. Es misst 198 x 146 cm und kann platzsparend zusammengeschoben werden.

Geeignet für Elektro-Zugfahrzeuge

Wie auch der klassische Flip verfügt der Flip up über eine modulare Innenausstattung und eine riesige Panoramaklappe an der Seite, durch die man den Ausblick vom Sofa aus genießen kann. Das Sofa kann zum Doppelbett umgewandelt werden. Geschlafen wird dann auf einer Liegefläche von 200 x 134 Zentimetern

Gleichzeitig bleibt der Anhänger bei geschlossenem Aufstelldach vergleichsweise flach, fahrbereit reicht er circa 220 Zentimeter in die Höhe. In Kombination mit dem ebenso neuen, optionalen Aerokeil an der Front liegt der Flip up besonders gut im Wind, sodass er auch prädestiniert ist für lange Strecken mit einem elektrischen Zugfahrzeug.

Zubehör kommt in praktischen Euroboxen unter.

Abgeleitet vom Flip up wird auf der Messe CMT 2026 auch der Flip 4 angeboten: ohne Aufstelldach, dafür mit vier Schlafplätzen im festen Koffer. Auch für den Flip 4 wird der Aerokeil optional angeboten. Die Camper von Farfalla basieren immer auf einem Kofferanhänger, der kompakte Anhängermaße und einen riesigen Stauraum hat und der mit seinem ausgeklügelten Beladungskonzept komfortables Camping für zwei Personen oder für die ganze Familie nach einem unkomplizierten Aufbau kombiniert. Damit erweitert und verfeinert das nicht mehr ganz so junge Unternehmen aus dem Großraum München kontinuierlich das Farfalla Camper-Konzept.

Der Miniwohnwagen eignet sich für alle, die einen leichten und kompakten Wohnwagen suchen, dabei aber auch mal mit mehr als zwei Personen unterwegs sein möchten.

Wer den kleinen Wohnwagen mit aufstellbarem Dach sehen möchte, hat auf der CMT (17. – 25.01.2026 Messe Stuttgart) in Halle 1 (Stand 1G09-1G10) die Gelegenheit.

Mehr Infos: www.farfalla-camper.eu

Video

Vorstellung Farfalla Camper Flip up, Video und Schnitt: farfalla camper
Redaktion
Volker Stallmann
Seit September 1998 ist Volker Stallmann Teil der CCC-Redaktion und zuständig für Caravan- und Autotests.
zum Profil

