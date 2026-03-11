Fendt Next 381 (2026): Neuer Familien-Wohnwagen für Puristen

Kompakt, leicht, aber nicht minimalistisch ausgestattet, doch puristisch Richtung Camping wie früher getrimmt – so will der 1.000 Kilogramm leichte Next neue, junge Camper ansprechen. Und dabei trifft er auch den Nerv manch junggebliebener Caravaner, wie der Erfolg des Next 380 zeigt. Der Neue der neuen Marke wendet sich nun an junge Familien. Das zweite Modell der Baureihe tritt nämlich mit einem Stockbett im Heck an. Ein ehrgeiziges Unterfangen in Sachen Leichtbau, aber es wird nicht nur junge Familien mit kompaktem Auto oder E-Antrieb freuen. Der Preis startet bei 19.350 Euro.

Im 4,60 Meter langen Aufbau des 381 gibt es vorn mit einer umbaubaren Dinette als Schlafplatz mit 139 x 210 cm und zwei feste Betten mit 75 x 210 cm übereinander im Heck. Denn auch wenn sich der Next 381 augenscheinlich an Familien wendet, wird es keinen Campingkenner überraschen, dass unter den Kunden auch Best-

ager zu finden sein werden, die gern getrennt schlafen und einen leichteren Caravan für spontane kürzere Trips suchen. Auch da passt der Next 381 neben dem Next 380 ins Beuteschema.

Neben der Option auf vier vollwertige Schlafplätze bietet das Stockbett freilich auch mehr Möglichkeiten bei der Beladung. Denn auch im leichten kompakten Next lassen sich die Betten hochklappen und dann entsteht Stauraum für Fahrräder oder voluminöses Gepäck. Im doch recht kurzen Next 381 sollte das Gewicht im Heck nicht allzu viel ausmachen, was die Fahrdynamik betrifft, wobei die schlingerdämpfende Sicherheitskupplung AKS 3004 mit kompakten Autos immer ein sinnvolles Extra für 429 Euro ist. Auch ein pfiffiges Detail zur Beladung sind Stauboxen, die gleichzeitig den Bettenbau in der Dinette stützen.