Wohnwagen-Neuheiten
> ﻿K﻿﻿ompakt, leicht, aber nicht minimalistisch

Fendt Next 381 (2026): Neuer Familien-Wohnwagen für Puristen

11.03.2026
Text: Volker Stallmann | Bild: Hersteller

﻿Das Mini-Programm der Fendt-Tochter Next erweitert sich auf zwei. Der neue Fendt Next 381 wendet sich an Familien – oder auch nicht. ﻿

Kompakt, leicht, aber nicht minimalistisch ausgestattet, doch puristisch Richtung Camping wie früher getrimmt – so will der 1.000 Kilogramm leichte Next neue, junge Camper ansprechen. Und dabei trifft er auch den Nerv manch junggebliebener Caravaner, wie der Erfolg des Next 380 zeigt. Der Neue der neuen Marke wendet sich nun an junge Familien. Das zweite Modell der Baureihe tritt nämlich mit einem Stockbett im Heck an. Ein ehrgeiziges Unterfangen in Sachen Leichtbau, aber es wird nicht nur junge Familien mit kompaktem Auto oder E-Antrieb freuen. Der Preis startet bei 19.350 Euro.

Im 4,60 Meter langen Aufbau des 381 gibt es vorn mit einer umbaubaren Dinette als Schlafplatz mit 139 x 210 cm und zwei feste Betten mit 75 x 210 cm übereinander im Heck. Denn auch wenn sich der Next 381 augenscheinlich an Familien wendet, wird es keinen Campingkenner überraschen, dass unter den Kunden auch Best-
ager zu finden sein werden, die gern getrennt schlafen und einen leichteren Caravan für spontane kürzere Trips suchen. Auch da passt der Next 381 neben dem Next 380 ins Beuteschema.

Neben der Option auf vier vollwertige Schlafplätze bietet das Stockbett freilich auch mehr Möglichkeiten bei der Beladung. Denn auch im leichten kompakten Next lassen sich die Betten hochklappen und dann entsteht Stauraum für Fahrräder oder voluminöses Gepäck. Im doch recht kurzen Next 381 sollte das Gewicht im Heck nicht allzu viel ausmachen, was die Fahrdynamik betrifft, wobei die schlingerdämpfende Sicherheitskupplung AKS 3004 mit kompakten Autos immer ein sinnvolles Extra für 429 Euro ist. Auch ein pfiffiges Detail zur Beladung sind Stauboxen, die gleichzeitig den Bettenbau in der Dinette stützen.

Die Serienausstattung ist wie beim ersten Next einfach gehalten, was dem Einstiegspreis und dem Gewicht zugutekommt. Er will aber als kompletter Caravan antreten und nicht etwa auf komplette Schränke oder essenzielle Einrichtungen verzichten.

So bietet auch der 381 Glattblech an – für Hersteller Fendt übrigens etwas Besonderes. Mit polierten schwarzen Leichtmetallrädern und Stoßdämpfern am Al-Ko-Leichtbauchassis gibt er sich selbstbewusst. Ein 25-Liter-Frischwassertank ist mehr, als man erwarten könnte, und von der Vario-heat-Gasheizung mit 12 Volt Umluftverteilung über das 350 Watt starke Schaltnetzteil oder vier Steckdosen für 230 Volt bis zum Rauchmelder ist die Technik schon ziemlich reisefertig zusammengestellt. Rollos und Gardinen an den Fenstern, Lattenroste unter den EvoPore-Matratzen, eine Dachhaube und LED-Spots mit USB-C-Anschluss schaffen wohnlichen Komfort. Die Küche bietet einen beseitig zu öffnenden 90 Liter großen Kühlschrank, einen Zweiflammkocher mit Zündsicherung und eine Spüle. Im Bad wirken Waschbecken und Toilette hochwertig.

Da auch die Mertinger nicht zaubern können und dem Kunden gern die Wahl lassen, wie viel er für Komfort wirklich ausgeben möchte, wurden drei Ausstattungspakete kreiert. Für knapp 1.400 Euro gibt es dann die Auflastung auf 1.100 oder 1.300 Kilogramm, eine Serviceklappe und den Deichselträger für zwei Fahrräder. Der Fliegenschutz für die Tür, Warmwasser, zwei Kuschelkissen und vier Filzkörbchen kosten 990 Euro. Damit ist der Next 381 dann auch für längere Urlaube zu viert komfortabel und gut gerüstet.

Technische Daten Fendt Next 381

Gesamtlänge: 588 cm
Innenlänge: 437 cm Gesamtbreite: 219 cm
Leergewicht: 808 kg
Gesamtgewichte: 1.000 kg
Preis: 19.350 Euro

www.next-caravan.de

