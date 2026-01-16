Dethleffs C.Fold: Windschnittiger Klappwohnwagen für E-Autos

Weniger Luftwiderstand, mehr Reichweite durch verbesserte Aerodynamik

Aufgeklappt erreicht der Caravan eine Höhe von rund drei Metern und bietet mit 1,90 Metern Stehhöhe komfortable Bewegungsfreiheit. Eingeklappt misst er lediglich 1,65 Meter und passt damit problemlos unter viele Carports oder in niedrige Unterstände. Mit seinen noch kompakten Abmessungen – insgesamt 5,45 Meter Länge inklusive Deichsel – bringt der C.Fold nur etwa 775 Kilogramm auf die Waage. Verantwortlich dafür ist unter anderem der Alucore-Wandaufbau, ein Aluminiumwabensystem, das hohe Stabilität mit geringem Gewicht verbindet.

Auch technisch geht die Studie neue Wege: Eine Einzelradaufhängung und eine Luftfederung – im Caravanbereich eher ungewöhnlich – sorgen für ein ruhiges Fahrverhalten und zusätzlichen Komfort. Im Inneren setzt Dethleffs auf eine offene Blickachse und ein modulares Möbelsystem, das Flexibilität und Wohnlichkeit vereint. Materialien wie Filz, ein Linoleumboden und eine sanfte indirekte Beleuchtung schaffen eine warme, einladende Atmosphäre.