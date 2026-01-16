Dethleffs C.Fold: Windschnittiger Klappwohnwagen für E-Autos

Wohnwagen-Neuheiten
Der Dethleffs C.Fold ist eine Studie mit klarer Mission: mehr Reichweite im Gespann – vor allem für E-Autos. Seine Klappfunktion senkt die Höhe auf 1,65 Meter, verbessert die Aerodynamik und macht bis zu 300 Kilometer realistisch.

Der Dethleffs C.Fold präsentiert sich als visionäre Studie, die zeigt, wie moderner Caravanbau aussehen kann. Im Mittelpunkt steht eine innovative Klappfunktion, die nicht nur den Aufbau erleichtert, sondern vor allem die Aerodynamik entscheidend verbessert. Das Ziel ist klar definiert: Die Reichweite von Zugfahrzeugen im Gespann mit dem Wohnwagen, insbesondere von E-Autos, soll spürbar steigen. Bis zu 300 Kilometer sollen mit dem C.Fold realistisch sein – ermöglicht durch eine ausgeklügelt entwickelte Form, die nach hinten abfällt und so den Luftwiderstand deutlich reduziert.

Der C.Fold misst im geschlossenen Zustand nur 1,65 m in der Höhe und lässt sich damit gut unter einem Carport abstellen.

Weniger Luftwiderstand, mehr Reichweite durch verbesserte Aerodynamik

Aufgeklappt erreicht der Caravan eine Höhe von rund drei Metern und bietet mit 1,90 Metern Stehhöhe komfortable Bewegungsfreiheit. Eingeklappt misst er lediglich 1,65 Meter und passt damit problemlos unter viele Carports oder in niedrige Unterstände. Mit seinen noch kompakten Abmessungen – insgesamt 5,45 Meter Länge inklusive Deichsel – bringt der C.Fold nur etwa 775 Kilogramm auf die Waage. Verantwortlich dafür ist unter anderem der Alucore-Wandaufbau, ein Aluminiumwabensystem, das hohe Stabilität mit geringem Gewicht verbindet.

Auch technisch geht die Studie neue Wege: Eine Einzelradaufhängung und eine Luftfederung – im Caravanbereich eher ungewöhnlich – sorgen für ein ruhiges Fahrverhalten und zusätzlichen Komfort. Im Inneren setzt Dethleffs auf eine offene Blickachse und ein modulares Möbelsystem, das Flexibilität und Wohnlichkeit vereint. Materialien wie Filz, ein Linoleumboden und eine sanfte indirekte Beleuchtung schaffen eine warme, einladende Atmosphäre.

Die Sitzgruppe im Bug ist bewusst schlicht gehalten und lässt sich bei Bedarf in eine praktische Bug-Garage verwandeln, etwa für die Mitnahme von Fahrrädern. Ein weiteres Highlight ist der Hub-Toilettenraum, der nur ausgefahren wird, wenn er tatsächlich benötigt wird – ein cleveres Konzept, das Platz spart und den Innenraum offen hält. Zusätzlich sind auch Verdunkelungs- und Mückenschutzlösungen integriert, sodass der C.Fold sowohl funktional als auch alltagstauglich bleibt.

Übrigens: Die Grundidee für die Studie lieferte das Camper-Ehepaar Monika und Peter Machard, die einen  klappbaren Wohnwagen mit optimierter Aerodynamik für ihren E-SUV suchten. Elektro-Installateur Peter Machard überlegte und tüftelte, und schließlich landete die Idee des Ehepaars bei Dethleffs.

