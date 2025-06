LMC e:dero 470 K (2025)

Modern oder oldschool?

Oder hatte man damals all die Technik nur nicht, weil sie noch erfunden werden wollte und die allermeisten Autos ohnehin keine Zwei-Tonnen-Anhänger ziehen konnten? Wie auch immer – ältere Hasen fühlen sich bei allen drei E:deros definitiv an die mehr oder weniger gute alte Zeit erinnert. Wäre sie unterm Strich so gut gewesen, hätten wir heute freilich weder Klimaanlagen, Rangierantriebe oder Kompressorkühlschränke. Konzepte wie der E:dero mit nicht mehr als der nötigen Ausstattung bei moderaten Gewichten und vergleichsweise günstigen Preisen finden aus unterschiedlichen Gründen ihre Freunde. Das können nostalgische Gefühle sein oder ganz rationale Erwägungen zur Kostenseite.