News & Termine
> Sprite 2025/26

Sprite renoviert sein Baureihen Mondial und Cruizer ganz behutsam

13.08.2025
Text: Camping, Cars & Caravans | Bild: Redaktion

Die britischen Caravans von Sprite glänzen seit eh und je durch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Für 2026 wurde etwas renoviert und der Bug anders gestaltet.

Für die Saison 2026 hat Sprite das Erscheinungsbild seiner Modelle verändert. Sowohl die Mondial- als auch die Cruzer-Serie verfügen über eine neue Front, welche das typische Fenster-Trio mit dem Dachfenster noch feiner kombiniert. Beide Serien erhalten graue Seitenwände mit auffälliger 3-D-Beklebung. Im Innenraum wurden die beiden Sprite-Serien mit neuen Polstern und neuem Kissendesign ausgestattet. Die Mondial-Serie bietet nun auch das Gardinendesign der Cruzer-Modelle – also Gardinen kombiniert mit gepolsterten Seitenpaneele. Bei den Grundrissen ändert sich für die kommende Saison nichts. Die vier bekannten Grundrisse der Mondial-Serie und die sechs Grundrisse der Cruzer-Serie bleiben verfügbar. Auch der Preis bleibt für die kommende Saison unverändert. „Durch geschickten Einkauf konnte Sprite die Preise stabil halten und die Preise der beiden größten Cruzer-Modelle sogar um 1.300 Euro senken“, freut sich Jaap Kruimer beim Importeur Caravan Trading Europe. Die Preise der Wohnwagen von Sprite beginnen bei 28.895 Euro für den Mondial SE und bei 37.195 Euro für den Cruzer SR. ￼ www.spritecaravans.com

image
