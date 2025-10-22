Erster Next 380 auf der Brass Wiesn

Guade Musik und a riesâ€™n Gaudi â€“ im verregneten Juli lockte die Brass Wiesn wieder zahlreiche Blasmusikliebhaber nach Eching, in den MÃ¼nchner Norden. Zwischen urigen AlmhÃ¼tten und weitlÃ¤ufigen Wiesen konnte man dieses Jahr allerdings auch einen Newcomer bestaunen.
Kaum zu Ã¼bersehen zwischen all den nassgeregneten Zelten und den zusammengeschusterten Containerburgen stand inmitten der riesigenÂ Camper-Area der kompakte Next 380. Auf den ersten Blick ein starker Kontrast. Und dennoch zeigte sich: Der auf das Wesentliche reduzierte Leichtbauwohnwagen, den Fendt-Caravan seit MÃ¤rz 2025 im Sortiment fÃ¼hrt, soll nicht nur zum LebensgefÃ¼hl der jungen Generation passen, sondern sich auch unkompliziert an jedes Setting anpassen kÃ¶nnen. Ganz gleich ob Strandurlaub, StÃ¤dtetrip oder uriges Open-Air-Festival. Nicht nur durch sein kompaktes MaÃŸ und seine einfache Handhabung fÃ¼gte er sich so in die Festivalszenerie bestens ein.
So sieht das auch Festivalbesucher Daniel. Der 31-jÃ¤hrige Kfz-Mechatroniker aus dem Stuttgarter Umland â€“ ja, auch Schwaben dÃ¼rfen auf die Brass Wiesn â€“ und seine Freunde pausieren daher kurzerhand vor dem Next. â€žEigentlich bin ich ja kein Camper, aber ganz ehrlich: Mit diesem Wohnwagen hier kÃ¶nnte ich mir das schon gut vorstellen.â€œ
Und warum? Er bietet ausreichend Platz fÃ¼r zwei Personen oder auch eine dreikÃ¶pfige Familie. Besonders gefÃ¤llt ihm die durchdachte Raumaufteilung â€“ trotz der kompakten MaÃŸe entsteht innen ein angenehmes RaumgefÃ¼hl. â€žWie viel Platz man innen hat, sieht man dem Caravan von auÃŸen gar nicht anâ€œ, meint Daniel. Dass auf groÃŸes Chichi bei der Ausstattung verzichtet wurde, empfindet er als zeitgemÃ¤ÃŸ: â€žOft will doch gerade meine Generation einfach weniger. Das spiegelt den Nerv der Zeit wirklich gut wider.“
Das Motto der Brass Wiesn: Bei uns kriagst, was du brauchst. Gilt das denn bei aller Schlichtheit auch fÃ¼r den kompakten Next? Reduziert auf das Wesentliche, will Fendt-Caravans erster Leichtbauwohnwagen alles bieten, was junge Camper fÃ¼r ein komfortables Reiseerlebnis benÃ¶tigen: ein groÃŸes, bequemes Doppelbett mit Komfortschaummatratze, groÃŸe Fenster, davor eine gemÃ¼tliche Sitzgruppe, die sich in wenigen Handgriffen in ein drittes Bett umbauen lÃ¤sst.
FÃ¼r die richtige Stimmung sorgen dimmbare LED-Leseleuchten mit USB-C-Anschluss. Schmankerl lassen sich auf dem funktionalen 2-Flammen-Gasherd zubereiten und die gerÃ¤umige Besteckschublade bietet ausreichend Platz fÃ¼r allerlei KÃ¼chenwerkzeug. Die KÃ¼che hat es den drei Schwaben Ã¼brigens besonders angetan.
Der KÃ¼hlschrank ist mit einer praktischen doppelseitigen TÃ¼rÃ¶ffnung versehen. Das integrierte Gefrierfach lÃ¤sst sich spielend leicht herausnehmen, wenn nicht benÃ¶tigt. Neben dem Schlafplatz schlieÃŸt sich der Waschbereich samt separatem Raum fÃ¼rs WC an. Nebenbei, gerade beim Festivalbesuch ein Ã¤uÃŸerst angenehmer Vorteil. Das helle Farbkonzept des Leichtbauwohnwagens samt bunter Details, wie etwa der dezenten, gelben Sitzgruppenumrandung, schafft eine angenehme, hyggelige WohlfÃ¼hlatmosphÃ¤re.
Mit 18.900 Euro in der Grundausstattung soll der Verkaufspreis besonders attraktiv fÃ¼r Camping-Neulinge sein. Auf Daniel und seine Freunde trifft das zumindest zu. â€žEine Investition in einen Wohnwagen dieser Preisklasse kÃ¶nnten wir schon aufbringen. Vor allem, wenn man alles hat, was man braucht.â€œ Wie Ã¼blich gibt es neben der Basisausstattung Sonderpakete. So lÃ¤sst sich optional aus zwei weiteren Ausstattungspaketen wÃ¤hlen.
Das Paket NXtec 1.1/auÃŸen umfasst eine 999 x 419 mm groÃŸe AuÃŸenstauklappe, einen FahrradtrÃ¤ger auf der Deichsel sowie eine Auflastung auf 1.100 oder 1.300 Kilogramm und ist je nach Auflastung ab 1.390 Euro erhÃ¤ltlich.
Das Paket NXcom/innen bietet eine Zusatzausstattung fÃ¼r den Innenraum. FÃ¼r 990 Euro hat der Next 380 dann auch ein Fliegenschutzgitter, eine Warmwasser-Therme, bunte Kuschelkissen und praktische graue FilzkÃ¶rbchen â€“ auf gut Bayerisch einfach gmÃ¼atlich. â€žSo fÃ¼hlt man sich sofort richtig wohl. Gemeinsame Zeit drinnen zu verbringen, weil es drauÃŸen wie in StrÃ¶men regnet, macht da wirklich SpaÃŸ. Auch auf dem Festivalâ€œ, ist sich Daniel sicher. Und am Ende eines langen Tages muss sich der Festivalcamper so nicht etwa vor einem nassen Zelt fÃ¼rchten.
Die nÃ¤chste Brass Wiesn samt uriger Beats und bayerischer Gaudi findet Ã¼brigens vom 30. Juli bis zum 2. August 2026 statt. Vielleicht verbringen dann ja bereits die ersten Festivalcamper eine kleine, bayerische Auszeit zwischen den vielen Musik-Acts im Next 380, wenn es wieder heiÃŸt: Auf gehtâ€™s zum verrÃ¼cktesten Festival weit und breit.
Preis: 18.900 Euro
technisch zulÃ¤ssige Gesamtmasse: 1.000 kg
optional: 1.100 oder 1.300 kg
SchlafplÃ¤tze: 2 im Doppelbett, 1 im Umbaubett
GesamtlÃ¤nge: 588 cm
Gesamtbreite: 219 cm
StehhÃ¶he: 198 cm
Optionen: 2 Zusatzausstattungspakete fÃ¼r innen und auÃŸen
