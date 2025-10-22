Erster Next 380 auf der Brass Wiesn

Diese Ausstattungspakete gibt es fÃ¼r den Next 380

Mit 18.900 Euro in der Grundausstattung soll der Verkaufspreis besonders attraktiv fÃ¼r Camping-Neulinge sein. Auf Daniel und seine Freunde trifft das zumindest zu. â€žEine Investition in einen Wohnwagen dieser Preisklasse kÃ¶nnten wir schon aufbringen. Vor allem, wenn man alles hat, was man braucht.â€œ Wie Ã¼blich gibt es neben der Basisausstattung Sonderpakete. So lÃ¤sst sich optional aus zwei weiteren Ausstattungspaketen wÃ¤hlen.

Das Paket NXtec 1.1/auÃŸen umfasst eine 999 x 419 mm groÃŸe AuÃŸenstauklappe, einen FahrradtrÃ¤ger auf der Deichsel sowie eine Auflastung auf 1.100 oder 1.300 Kilogramm und ist je nach Auflastung ab 1.390 Euro erhÃ¤ltlich.

Das Paket NXcom/innen bietet eine Zusatzausstattung fÃ¼r den Innenraum. FÃ¼r 990 Euro hat der Next 380 dann auch ein Fliegenschutzgitter, eine Warmwasser-Therme, bunte Kuschelkissen und praktische graue FilzkÃ¶rbchen â€“ auf gut Bayerisch einfach gmÃ¼atlich. â€žSo fÃ¼hlt man sich sofort richtig wohl. Gemeinsame Zeit drinnen zu verbringen, weil es drauÃŸen wie in StrÃ¶men regnet, macht da wirklich SpaÃŸ. Auch auf dem Festivalâ€œ, ist sich Daniel sicher. Und am Ende eines langen Tages muss sich der Festivalcamper so nicht etwa vor einem nassen Zelt fÃ¼rchten.