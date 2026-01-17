Der Next 381 feiert Premiere auf der CMT 2026. Mit einer zulässigen Gesamtmasse von 1.000 Kilo und einem Einstiegspreis unter 20.000 Euro richtet er sich vor allem an Familien mit bis zu zwei Kindern und kann auch vom Kleinwagen oder E-Auto gezogen werden.
Next 381 heißt der nächste Next – eine Marke der Fendt-Caravan GmbH- , der auf der CMT 2026 vorgestellt wird. In leichter Sandwichkonstruktion mit Glattblech verspricht er minimales Gewicht bei maximaler Stabilität. Zurückhaltende Designelemente in hellgrün und grau geben dem kompakten Wagen einen modernen, frischen Anstrich. Im 381 gibt es mit dem Stockbett und der Umbaudinette im Bug vier Schlafplätze, wobei auch das Stockbett umbaubar ist. Hochgeklappt öffnen die Etagenbetten mit EvoPore-Matratzen dann Stauraum für Fahrräder oder voluminöses Gepäck.
Die Serienausstattung ist wie im ersten Next einfach, aber reisetauglich gehalten. Die Sitzgruppe ist mit einem robusten, grauen Stoff mit gelben Zierelementen bezogen. Dimmbare Leseleuchten mit USB-C-Anschluss und stimmungsvolle LED-Beleuchtung sorgen für Licht. Die Staufächer sind belüftet, zudem verfügen sie über Rutschkanten und Soft-Close. In der Küche gibt es einen Zweiflammkocher und eine Spüle mit Rauchglasabdeckung, der gut erreichbare Kühlschrank öffnet beidseitig.
Der Next kommt mit 1.000 Kilogramm zulässiger Gesamtmasse und 192 Kilo Zuladung. Wer mehr Gewichtskapazitäten braucht, kann den Wohnwagen optional auch auf 1.100 beziehungsweise 1.300 Kilo auflasten. Wer möchte, rüstet den Next noch mit einem der drei verfügbaren Pakete (Preis: zwischen 990 und 1.390 Euro) auf, wobei in zwei davon bereits die Gewichtserhöhung inkludiert ist. Der Startpreis: 19.350 Euro.
Maße (L x B x H): 588 (mit Deichsel) bzw. 460 (Aufbaulänge) x 219 x 259 cm
Stehhöhe: 198 cm
Masse im fahrbereiten Zustand: 808 kg
Technisch zulässige Gesamtmasse: 1.000 kg
Betten: 201 x 139 im Bug, 201 x 75 Heck, Bettenmaß Etagenbett: 201 x 78 cm
Mehr Infos hier: www.next-caravan.de
Camping, Cars & Caravans jederzeit und überall digital lesen.
Wohnwagen kaufen oder verkaufen – ob als Händler oder Privatperson.