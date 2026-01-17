Die Serienausstattung ist wie im ersten Next einfach, aber reisetauglich gehalten. Die Sitzgruppe ist mit einem robusten, grauen Stoff mit gelben Zierelementen bezogen. Dimmbare Leseleuchten mit USB-C-Anschluss und stimmungsvolle LED-Beleuchtung sorgen für Licht. Die Staufächer sind belüftet, zudem verfügen sie über Rutschkanten und Soft-Close. In der Küche gibt es einen Zweiflammkocher und eine Spüle mit Rauchglasabdeckung, der gut erreichbare Kühlschrank öffnet beidseitig.

Der Next kommt mit 1.000 Kilogramm zulässiger Gesamtmasse und 192 Kilo Zuladung. Wer mehr Gewichtskapazitäten braucht, kann den Wohnwagen optional auch auf 1.100 beziehungsweise 1.300 Kilo auflasten. Wer möchte, rüstet den Next noch mit einem der drei verfügbaren Pakete (Preis: zwischen 990 und 1.390 Euro) auf, wobei in zwei davon bereits die Gewichtserhöhung inkludiert ist. Der Startpreis: 19.350 Euro.