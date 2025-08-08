Wohnwagen-Neuheiten
> Polar Black Edition

Die neue Polar Black Edition – Stilvoll reisen. Ganzjährig. Unabhängig.

08.08.2025

Mit der neuen Polar Black Edition startet Polar ins Modelljahr 2026 – und vereint das Beste aus zwei Welten: das markante Außendesign der Blackline trifft auf die wohnliche Eleganz der Blueline. Das Ergebnis: ein stilvoller, ganzjährig nutzbarer Wohnwagen mit durchdachter Ausstattung.

Modernes Design trifft Wohnlichkeit

Außen kraftvoll mit schwarzen Linien und blauen Akzenten, innen gemütlich mit gewohnt skandinavisch dunklem Holzton und greigen Fronten – die Black Edition überzeugt mit einem modernen, wohnlichen Ambiente.

Komfort bei jedem Wetter

Mit ALDE HeizungALDE Fußbodenheizung und der stärksten Isolierung im Marktumfeld bleibt es im Inneren immer angenehm – warm im Winter, angenehm kühl im Sommer.

Serienmäßig bestens ausgestattet

Wie von Polar gewohnt, ist auch die Black Edition ab Werk umfassend ausgestattet:

  • Gasbackofen
  • Autarkpaket
  • DuoControl
  • Dunstabzugshaube

Vier durchdachte Grundrisse

Für unterschiedlichste Bedürfnisse stehen folgende Varianten zur Wahl:
590 FWA620 BSA650 BQDA730 FDCXA

Ab 58.660 € – Premium zum fairen Preis

Die neue Black Edition vereint Komfort, Design und Ganzjahrestauglichkeit zu einem überzeugenden Einstiegspreis.

Jetzt live auf dem Caravan Salon Düsseldorf

Erleben Sie die Polar Black Edition vom 29.08. bis 07.09.2025 auf dem Caravan Salon – Halle 11, Stand A03-01/02.

Mehr Informationen unter: www.polarvagnen.se/de

Polar Black Edition – wenn Stil und Substanz aufeinandertreffen.

image
Foto: Redaktion
