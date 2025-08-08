Polar Black Edition

Komfort bei jedem Wetter

Mit ALDE Heizung, ALDE Fußbodenheizung und der stärksten Isolierung im Marktumfeld bleibt es im Inneren immer angenehm – warm im Winter, angenehm kühl im Sommer.

Serienmäßig bestens ausgestattet

Wie von Polar gewohnt, ist auch die Black Edition ab Werk umfassend ausgestattet: