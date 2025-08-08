Modernes Design trifft Wohnlichkeit
Außen kraftvoll mit schwarzen Linien und blauen Akzenten, innen gemütlich mit gewohnt skandinavisch dunklem Holzton und greigen Fronten – die Black Edition überzeugt mit einem modernen, wohnlichen Ambiente.
Komfort bei jedem Wetter
Mit ALDE Heizung, ALDE Fußbodenheizung und der stärksten Isolierung im Marktumfeld bleibt es im Inneren immer angenehm – warm im Winter, angenehm kühl im Sommer.
Serienmäßig bestens ausgestattet
Wie von Polar gewohnt, ist auch die Black Edition ab Werk umfassend ausgestattet:
- Gasbackofen
- Autarkpaket
- DuoControl
- Dunstabzugshaube
Vier durchdachte Grundrisse
Für unterschiedlichste Bedürfnisse stehen folgende Varianten zur Wahl:
590 FWA, 620 BSA, 650 BQDA, 730 FDCXA
Ab 58.660 € – Premium zum fairen Preis
Die neue Black Edition vereint Komfort, Design und Ganzjahrestauglichkeit zu einem überzeugenden Einstiegspreis.
Jetzt live auf dem Caravan Salon Düsseldorf
Erleben Sie die Polar Black Edition vom 29.08. bis 07.09.2025 auf dem Caravan Salon – Halle 11, Stand A03-01/02.
Mehr Informationen unter: www.polarvagnen.se/de
Polar Black Edition – wenn Stil und Substanz aufeinandertreffen.