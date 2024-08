Premiere Tabbert Cazadora

Für Zwei und für die Familie

Mit sieben Grundrissen bietet die neue Linie eine breite Palette für reisende Paare wie Familien. Die Range reicht vom 460 E mit niedrigen Längsbetten und innovativem Kleider- und Wäscheschrank bis zum neuen Grundriss 700 KD mit Raumbad, Kinderzimmer, großer Winkelküche und Rundsitzgruppe. Alles in allem sollte der Cazadora also das Zeug haben, dem Da Vinci in allen Bereichen mit Erfolg nachzueifern. Die Preise für die neue Tabbert Mittelklasse starten bei knapp 26.000 Euro für den 460 E.