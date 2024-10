Umso mehr will Sprite aber auf die Vorteile der Briten im Brexit aufmerksam machen. So ist auch in der Saison 2025 hochwertiges GfK angesagt. Nicht nur das komplette Caravanäußere, sondern auch die Innenseite von Bug, Heckteil, Dach und Seitenwänden ist mit einer Kunststoff-Schicht versehen.

Die Bodenkonstruktion hat nur unten GfK. Anstelle von Holz kommt PUR, ein Produkt auf Polyurethanbasis, zum Einsatz, da es vollkommen wasserdicht ist. Diese Konstruktion soll Feuchtigkeit von außen nach innen verhindern. So entsteht eine Gewichtsersparnis ohne Verlust der Festigkeit in der Wand.