The Cuber Push It (2025)

Heckansicht des Cuber PushIt mit typischer Ladeklappe. In der Mitte sieht man den großen Laderaum.

Kompakt, funktional und vielseitig einsetzbar

Der Push It ist das leichteste und preisgünstigste Fahrzeug im Angebot der Manufaktur. Mit einem Grundpreis von 18.890 Euro und einem Leergewicht von nur 990 Kilogramm richtet er sich an eine breite Zielgruppe – insbesondere an Reisende, die Wert auf ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, durchdachte Raumnutzung und Transportmöglichkeiten für Sportgeräte legen. Bei Bedarf kann das zulässige Gesamtgewicht des Fahrzeugs von den serienmäßigen 1.500 Kilogramm auf 1.800 Kilogramm aufgestockt werden.

Mit einer Gesamtlänge von 5 Metern und einer Innenlänge von 3,5 Metern bietet der Push It trotz seiner kompakten Größe erstaunlich viel Platz. Im vorderen Bereich befindet sich eine großzügige L-förmige Sitzgruppe, die zum Entspannen oder Essen einlädt. Links an der Wand sind eine kompakte Küchenzeile sowie ein Kleiderschrank untergebracht, während auf der rechten Seite ein schmales Sideboard zusätzlichen Stauraum bietet. Über den Sitzplätzen an der Frontwand finden sich zudem drei klassische Oberschränke, die sich ideal zur Unterbringung von Kleidung, Küchenutensilien oder weiterem Reisegepäck eignen.

Die Wagenmitte bleibt bewusst frei, um ausreichend Raum für den Transport von großen Sportgeräten wie Fahrrädern oder Motorrädern zu lassen. In bewährter Cuber-Manier erleichtern Airline-Schienen an den Seitenwänden das sichere Verzurren des Equipments.