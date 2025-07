Pebble, ein innovatives Elektromobil-Start-up aus Kalifornien, hat auf der CES 2025 in Las Vegas den vollelektrischen Reiseanhänger Pebble Flow vorgestellt. Das wegweisende Fahrzeug will mehr als nur ein Wohnwagen sein: „Es ist eine Vision für die Zukunft des mobilen Lebens und eine Hommage an die wachsenden Bedürfnisse digitaler Nomaden“, so die Macher. Mit einem Einstiegspreis von 109.500 US-Dollar vereint der Pebble Flow aber auch zukunftsweisende Technik mit durchdachtem Design für besser Betuchte. Gründer Bingrui Yang beschreibt die Mission von Pebble so: „Jeder Anfänger, der noch nie einen Wohnwagen benutzt hat, kann einen Pebble Flow anhängen und leicht herausfinden, wie er eine gute Zeit mit seiner Familie verbringen kann.“