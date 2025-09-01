Wohnwagen-Schnäppchen auf dem Caravan Salon 2025

Wo gibt es noch wirklich bezahlbare, neue Caravans, ob für die Familie oder für Camping-Einsteiger? Wir suchen für euch nach richtigen Wohnwagen-Schnäppchen auf dem Caravan Salon in Düsseldorf.
Adria feiert 60 Jahre mit zwei Altea-Sondermodellen: 502 UL und 552 PK 60years. Sie bieten eigenständiges Design, bessere Ausstattung, Al-Ko VarioX-Chassis, 15-Zoll-Alufelgen und Truma-Heizung. Der 502 UL hat bis zu 5, der 552 PK bis zu 7 Schlafplätze. Beide überzeugen mit Komfort, Flexibilität und attraktivem Preisvorteil von bis zu 6.000 Euro bei Basispreisen ab ca. 25.000 Euro.
Mit der Finest Edition hebt Tabbert seinen Pantiga auf Premium‑Niveau: Rahmenfenster, beleuchtete Markisenleisten, Premium-Tür, Lichtkonzept außen/innen, ATC‑Schleuder‑System, Big‑Foot‑Stützen, Außendose TV/230 V. Innen: WaterGel‑Matratze, drei‑Flammen‑Gaskocher, Ambientebeleuchtung, Insektenschutz. In sechs Grundrissen ab 27.730 Euro, also rund 15 % günstiger als zuvor.
Die Black Selection setzt den Knaus Südwind als edles Editionsmodell in Szene: Campovolo-Grau, schwarze Zierleisten, anthrazitfarbene Details. Innen: helles Dekor, LED‑Beleuchtung, neue Grundrisse (580 UF, 650 UK, 650 UDF), Bluetooth-Soundsystem, Ambientebeleuchtung, TV‑ Vorbereitung und Rollbettfunktion. Der Klassiker startet ab 26.990 Euro und der Kunde spart bis zu 7.281 € gegenüber den Einzeloptionen.
Als neue Active-Sondermodelle von Dethleffs bieten C’joy und C’go mehr Ausstattung bei attraktiven Preisen. Warmluftanlage, Warmwasser, Alufelgen, Ambientelicht und USB-Anschlüsse sind unter anderem serienmäßig an Bord. Der C’joy startet ab 17.599 €, der C’go ab 20.999 €. Reduziert wird aber die Grundrissvielfalt mit Fokus auf beliebte Varianten. Klare Designkonzepte und umfangreiche Serienausstattung definieren den Einstieg bei Dethleffs neu.
Bürstner startete 2026 mit neuem Logo und Claim „Discover the better“ sowie attraktiven Sondermodellen. Im Fokus steht das Sondermodell B66: Acht Grundrisse, darunter seltene Varianten mit Hubbett, ab 24.990 Euro. Zielgruppe sind preisbewusste Komfortcamper. Der B66 bietet hochwertige Ausstattung wie Kompressorkühlschrank, Warmwasserboiler, Truma-Heizung, Alufelgen und Klimaanlagen-Vorbereitung. Individualisierung ist nicht möglich, aber das Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugt.
