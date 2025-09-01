Wohnwagen-Schnäppchen auf dem Caravan Salon 2025

Als neue Active-Sondermodelle von Dethleffs bieten C’joy und C’go mehr Ausstattung bei attraktiven Preisen. Warmluftanlage, Warmwasser, Alufelgen, Ambientelicht und USB-Anschlüsse sind unter anderem serienmäßig an Bord. Der C’joy startet ab 17.599 €, der C’go ab 20.999 €. Reduziert wird aber die Grundrissvielfalt mit Fokus auf beliebte Varianten. Klare Designkonzepte und umfangreiche Serienausstattung definieren den Einstieg bei Dethleffs neu.