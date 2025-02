Neue Maßstäbe in Diebstahlschutz

Ob am Stellplatz, auf Reisen oder am Parkplatz zu Hause: Es ist beruhigend zu wissen, dass der Wohnwagen gut gesichert ist. Mit der AL-KO PROSAFE Sicherung lassen sich schnelle Diebstahlversuche durchkreuzen. Anders als die Sicherheitsschlösser von AL-KO wird die Radkralle direkt am Rad angebracht und verhindert durch Blockieren den Diebstahl des Wohnwagens noch effektiver.

Hübsch anzusehen und abschreckend zugleich: Die massive Radkralle AL-KO PROSAFE setzt neue Maßstäbe in puncto Diebstahlschutz. Durch einen komplexen Aufbau aus verschiedenen Füllmaterialien und den speziellen Schließzylinder bringt sie selbst geübte Langfinger so richtig ins Schwitzen – “schnell mal Knacken” war jedenfalls gestern!