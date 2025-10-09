ADAC Winterreifentest 2025: Qualität statt Schnäppchen – was Caravan-Fahrer beachten sollten

Der Test zeigte enorme Unterschiede bei Nasshaftung und Bremsweg. Während der Testsieger Goodyear UltraGrip Performance 3 nach rund 31 Metern zum Stehen kam, hatte der schlechteste Reifen bei gleicher Geschwindigkeit noch rund 45 km/h Resttempo – ein klarer Hinweis, wie wichtig hochwertige Reifen sind. (Die gesamten Testergebnisse gibt es hier: ADAC)

Für Caravan-Fahrer gilt das umso mehr, denn beim Ziehen eines Wohnwagens wirken höhere Kräfte auf Fahrzeug und Reifen, und die Stabilität in Kurven oder bei Ausweichmanövern hängt maßgeblich von der Reifenqualität ab. Deshalb lohnt es sich in jedem Fall, beim Reifenkauf auf Premiumprodukte mit gutem Nässeverhalten, hoher Tragfähigkeit und einer stabilen Seitenwand zu achten.

Tests wie dieser verdeutlichen, dass Qualität ihren Preis hat und dass die vermeintliche Ersparnis bei günstigen Modellen schnell zu Lasten der Sicherheit gehen kann. Auch wenn die getestete Dimension für viele Camper nicht relevant ist, bleibt die Botschaft klar: Im Winter auf Reifen zu vertrauen, die wirklich greifen, ist immer die bessere Entscheidung.

Quelle: ADAC