Dezentes, schickes Design

Die neue Dachklimaanlage ist in zwei Farben erhältlich – Weiß oder Schwarz – und macht so auch optisch eine gute Figur auf jedem Dach. Im Innenraum bringt der besonders flache Luftverteiler mehr Bewegungsfreiheit. Wer sich für die Premium-Variante entscheidet, erhält zusätzlich stimmungsvolles LED-Licht und flexiblere Luftauslässe für eine noch gleichmäßigere Verteilung der kühlen Luft.