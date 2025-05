Welche Einschränkungen gibt es bei der Nutzung von Luftkissen zum Nivellieren?

Luftkissen funktionieren am besten auf möglichst ebenem, festen Untergrund. Auf grobem Schotter oder spitzen Steinen sollten Sie unbedingt eine Unterlage verwenden, um das Material zu schonen. Zudem brauchen Sie stets eine Luftpumpe oder einen Kompressor an Bord – was nicht jeder Camper als praktisch empfindet. Und: Wenn der Stellplatz eine starke Hanglage aufweist, sind Luftkissen nur bedingt geeignet.