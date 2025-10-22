POLAR – Gebaut für den Winter

Innen überzeugt POLAR mit einem skandinavisch-edlen Interieur, das Ruhe und Geborgenheit ausstrahlt. Dunklere Hölzer, warme Stoffe und durchdachte Lichtakzente schaffen eine Atmosphäre, die man am liebsten nie wieder verlassen möchte – modern, stilvoll und unverkennbar nordisch.

Die charakteristische Winkelküche mit 4-flammigem Kochfeld, Gasbackofen und Dunstabzugshaube lädt zum Kochen und Genießen ein. In der großen Sitzgruppe lässt es sich wunderbar entspannen – bei Tee, Kerzenlicht und Blick auf die verschneite Welt draußen.