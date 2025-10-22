Wintercamping
> POLAR – Gebaut für den Winter

POLAR – Gebaut für den Winter. Gemacht fürs Leben.

22.10.2025

Wenn draußen Schnee fällt und der Frost die Landschaft glitzern lässt, beginnt für POLAR die schönste Zeit des Jahres. Denn kein Wohnwagen ist so konsequent für echte Wintertage gebaut – handgefertigt in Schweden, wo Komfort, Qualität und Langlebigkeit zu Hause sind.

POLAR steht für kompromisslose Ganzjahrestauglichkeit. Mit der stärksten Isolierung im Marktumfeld, der Alde-Warmwasserheizung und einer wassergeführten Fußbodenheizung sorgt er für wohlige Wärme – selbst dann, wenn das Thermometer weit unter null fällt.

Innen überzeugt POLAR mit einem skandinavisch-edlen Interieur, das Ruhe und Geborgenheit ausstrahlt. Dunklere Hölzer, warme Stoffe und durchdachte Lichtakzente schaffen eine Atmosphäre, die man am liebsten nie wieder verlassen möchte – modern, stilvoll und unverkennbar nordisch.

Die charakteristische Winkelküche mit 4-flammigem KochfeldGasbackofen und Dunstabzugshaube lädt zum Kochen und Genießen ein. In der großen Sitzgruppe lässt es sich wunderbar entspannen – bei Tee, Kerzenlicht und Blick auf die verschneite Welt draußen.

Ob kompakte Grundrisse für Paare oder familienfreundliche Varianten mit cleveren Kinderlösungen: POLAR bietet die passende Form des Komforts für jedes Reiseabenteuer. Und weil jeder POLAR ein echtes Manufakturprodukt ist, steckt in jedem Detail die Sorgfalt erfahrener Handwerkskunst.

POLAR – gebaut für jedes Abenteuer. Gemacht für alle Jahreszeiten.

Entdecken Sie mehr unter www.polarvagnen.se/de

