Wintercamping: Kältefeste Wohnwagen von Hobby

Als norddeutsches Unternehmen mit direkten Nachbarn in Skandinavien kennt der Hersteller von Wohnwagen und Reisemobilen die Anforderungen beim Wintercamping genau. Dank bester Isolation, Wärmedämmung und Aufbautechnik der Fahrzeuge kannst du dich nach deinen Abenteuern in Schnee und Eis darin wieder wohlig aufwärmen.

Die garantiert wintertauglichen Wohnwagen von Hobby haben alles, was du für deinen Skiurlaub brauchst. Ob hoher Norden oder Alpen – je eisiger die Außentemperatur, desto schöner ist das Gefühl nach Hause zu kommen, auch bei klirrender Kälte von bis zu minus 20 Grad! Das gilt sowohl für die Baureihe Excellent Edition als auch für Caravans der Reihe Prestige und Maxia.