Winterreise Achensee: Wintersport und Campingurlaub am größten See in Tirol

Erste Adresse für Camper, die aus Deutschland anreisen, ist der Alpen Caravan Park Achensee (Titelbild), da er am Nordzipfel des größten Sees Tirols liegt. Er bietet auf dem Gelände 180 großzügig angelegte Flächen, und sogar vor der Schranke finden Urlauber im Wohnmobil-Hafen ein schönes Plätzchen.

Doch diese Anlage ist nicht die einzige, die mobile Urlauber am Achensee willkommen heißt: Insgesamt fünf Campingplätze finden sich rund um das Tiroler Meer. Allerdings haben nur vier von ihnen im Winter geöffnet. Von allen Plätzen aus lassen sich die Gebiete für das winterliche Freizeitangebot gut erreichen.