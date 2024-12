Bayernluft: Comfort mit Feuchteautomatik

Der Einbauort der sehr leichten Bayernluft-Anlage ist im Fahrzeug beliebig wählbar. Wichtig: Das Gerät muss aufrecht an der Außenwand hängen, da hier zwei Bohrungen für die Ansaugung und Ausleitung der Luft gesetzt werden müssen. Die Außenwand kann übrigens beliebig dünn sein. Ansaugung und Einblasdüse unten am Gerät können mit Flexrohren verlängert werden – die Verrohrung sollte im Idealfall nicht länger als je zwei Meter sein. Optimal wäre eine Platzierung zwischen Bad und Wohnraum. So können die feuchte Abluft und Gerüche aus dem Bad abgesaugt, die Frischluft in den Wohnraum eingeblasen werden.

Montage: Die Anlage wiegt 3,9 kg, misst 41x31x12 cm und braucht maximal 6 Watt Strom bei 12 V. Der Preis liegt bei 798 Euro. Grundsätzlich kann die Belüftungsanlage von Bayernluft auch frei im Raum hängen, empfehlenswert ist hingegen die (versteckte) Montage in einem Schrank, dann ist sie weniger hörbar, wenn sie auch in der Reisezeit läuft. www.bayernluft.de