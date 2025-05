Profitest Eriba Touring 620: Kompakter Wohnwagenklassiker für Zwei oder Vier mit Dachbett

Top Punktekonto, viel Geld pro Punkt

Für die einen eine Camping-Ikone auf Rädern, für andere cool, aber doch etwas wenig Caravan fürs Geld. Am traditionell teuren Touring scheiden sich die Geister. Doch am Ende gibt sein Erfolg ihm recht. Die Fans werden nicht weniger, und wer den Klassiker will, oder auch nur das Gefühl von Camping wie früher, kommt an den Kompakten aus Bad Waldsee nicht gut vorbei. Wobei auch im Touring längst moderne Technik Einzug gehalten hat. Und die Preise sind auch nicht mehr wie früher. Das zeigt: nach Punkten bewertet top, nach Preis bewertet bestenfalls geht so. https://www.eriba.com