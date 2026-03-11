Caravan ohne Gas – der Weinsberg CaraCito setzt voll auf Strom und eine reduzierte Ausstattung im schlichten modernen Design. Leicht, einfach und preiswert will er sein.
Der CaraCito steht bei Weinsberg für ein Konzept, das sich an eine moderne, vielleicht auch neue Camperzielgruppe richtet. Er verzichtet serienmäßig auf eine Gasanlage, um Bedenken gegenüber Flüssiggas zu vermeiden und gleichzeitig Kosten sowie Gewicht zu sparen. Die fünf Grundrisse – zwei davon mit Stockbett – liegen zwischen 1.100 und 1.350 Kilogramm Gesamtmasse und eignen sich damit auch für kleinere Zugwagen oder E-Autos. Mit Einstiegspreisen zwischen 15.000 und 19.000 Euro passt der CaraCito zum Konzept günstiger Einsteigercaravans. Wie praxisnah Ausstattung und Technik ohne Gas sind, klärt der Test.
Im Profitest beweist sich der größte CaraCito, der 500 QDK, mit familienfreundlichem Grundriss mit französischem Bett vorn quer, Mitteldinette und Küche über der Achse sowie Stockbett gegenüber dem Bad im Heck. Auch 7,19 Meter Gesamtlänge, 2,32 Metern Breite und 1.350 Kilogramm Gesamtmasse passen dazu.
Der Grundpreis von knapp 19.000 Euro wirkt zunächst günstig, doch wichtige Komponenten wie Stabilisierung, Stoßdämpfer, Rollos, Vorzeltleuchte und der 45-Liter-Wassertank fehlen hier – diese sind nur im CaraCito-Paket für 745 Euro erhältlich. Mit weiteren, komfortablen Extras wie Fliegenschutztür, Serviceklappe, Garagentür, zusätzlichen Steckdosen, Duschausbau mit Warmwasser und Auflastung kostet der Testwagen schließlich 23.586 Euro. Damit bleibt er für einen Familienwohnwagen dieser Größe dennoch preislich attraktiv, sofern er in der Praxis überzeugt.
Der CaraCito macht äußerlich trotz günstiger Einsteigerklasse einen guten Eindruck, etwa mit GfK-Dach sowie Glattblech an Bug und Heck. Verarbeitung und Abdichtung des Aufbaus werden positiv bewertet, ebenso die Qualität der Anbauteile. Allerdings ist die Tür einfach ausgeführt und bei den Dachfenstern zeigt sich der Caravan mit zwei Dachhauben und einem Pilzlüfter im Bad eher sparsam.
Der Wohnwagen besitzt keine Gasanlage, stattdessen übernimmt eine unter dem Bett verbaute Staukastenklimaanlage die Heiz- und Kühlfunktion. Für den Heizbetrieb sind mindestens 10 Ampere Strom notwendig, bei gleichzeitiger Nutzung von Kochfeld sogar 16 Ampere – hier muss man sicherstellen, ob die Elektrik auf dem Campingplatz dafür ausgelegt ist. Leitungen, Abwasserführung, Chassis und Einbau der Geräte sind insgesamt ordentlich umgesetzt, jedoch fehlt ein Rauchmelder und teilweise sind Luftleitungen ungeschützt verlegt.
Das Interieur ist schlicht gestaltet, mit geraden Flächen, offenen Ablagen und einfachen, aber angemessenen Beschlägen für diese Preisklasse. Softclose-Mechanismen fehlen, doch die Möbel sind sauber verarbeitet und schließen über versteckte Schnäpper. Kanten, Unterbauten und Sitztruhendeckel sind sorgfältig ausgeführt, während die Abdichtung in Küche und Bad zwar in Ordnung ist, aber besser sein könnte.
Der Grundriss mit Bugbett, Mitteldinette und Stockbett mit Bad im Heck ist üblich, doch das Bad mit separater Dusche wirkt beengt und die Dusche mit Vorhang statt festen Wänden wenig komfortabel. Küche und Stauraum sind ausreichend dimensioniert, der große Kompressorkühlschrank funktioniert jedoch ausschließlich elektrisch. Mit dem Dreier-Stockbett bietet der Caravan dann mehr Schlaf- als Sitzplätze, die Sitzgruppe ist zudem schon für vier Personen recht knapp bemessen. Die dezente, helle Farbkombination der Einrichtung gefällt dafür.
Der CaraCito ist nicht nur als günstiger, einfacher Einsteiger konzipiert. Ohne Gasanlage erfordert er schon etwas Nachdenken, wie und wo man ihn einsetzen will. Campingtauglich ausgerüstet und mit ein paar feinen Zutaten ist er denn auch nicht ganz so günstig, wie der Einstiegspreis hoffen lässt. Insofern täuscht der Vergleichspreis ein wenig, da hat der CaraCito die Klimaanlage serienmäßig an Bord. Wer einen leichten Familiencaravan sucht, der bei der Ausstattung sehr variabel ist, kann hier aber womöglich genau seinen Caravan finden.
Den ganzen Test zum Weinsberg CaraCito 500 QDK inklusive technischen Daten, ausführlicher Gesamtbewertung und Aufbauskizze gibt es bei uns im Shop oder in der neuen Ausgabe der Camping, Cars & Caravans, erhältlich ab 12. März 2026.
Camping, Cars & Caravans jederzeit und überall digital lesen.
Wohnwagen kaufen oder verkaufen – ob als Händler oder Privatperson.