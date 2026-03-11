Der CaraCito steht bei Weinsberg für ein Konzept, das sich an eine moderne, vielleicht auch neue Camperzielgruppe richtet. Er verzichtet serienmäßig auf eine Gasanlage, um Bedenken gegenüber Flüssiggas zu vermeiden und gleichzeitig Kosten sowie Gewicht zu sparen. Die fünf Grundrisse – zwei davon mit Stockbett – liegen zwischen 1.100 und 1.350 Kilogramm Gesamtmasse und eignen sich damit auch für kleinere Zugwagen oder E-Autos. Mit Einstiegspreisen zwischen 15.000 und 19.000 Euro passt der CaraCito zum Konzept günstiger Einsteigercaravans. Wie praxisnah Ausstattung und Technik ohne Gas sind, klärt der Test.

Im Profitest beweist sich der größte CaraCito, der 500 QDK, mit familienfreundlichem Grundriss mit französischem Bett vorn quer, Mitteldinette und Küche über der Achse sowie Stockbett gegenüber dem Bad im Heck. Auch 7,19 Meter Gesamtlänge, 2,32 Metern Breite und 1.350 Kilogramm Gesamtmasse passen dazu.