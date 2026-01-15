Mit dem 480 QDK hat Weinsberg einen kompakten Familiengrundriss im CaraOne-Programm. Wie er sich im Familienalltag bewährt, muss der Wohntest in Kroatien beweisen.
Wir hatten uns im letzten Sommer für zwei Wochen Campingurlaub in Kroatien am Meer entschieden – mit einem Wohnwagen. Die Redaktion hat den Weinsberg CaraOne 485 QDK herausgesucht und es war für uns der erste längere Urlaub mit einem kompakten Familien-Modell. Schon nach kurzer Zeit stand aber fest: Diese Entscheidung war goldrichtig. Auch deshalb, weil wir in die Zukunft blicken und der Grundriss einem weiteren Kind keineswegs im Wege steht – im Gegenteil.
Bereits beim Beladen merkten wir, wie durchdacht und praktisch der Weinsberg gestaltet ist. Alles, was mitmusste, kam in Wäschekörben mit und ließ sich mühelos im Caravaninneren verstauen. Am Campingplatz verlief der Aufbau völlig stressfrei: Das Rangieren war erstaunlich einfach, und auch das Ausrichten auf dem Stellplatz klappte kinderleicht. Selbst auf engem Gelände ließ sich der Wohnwagen präzise und sicher bewegen – ein Punkt, der uns besonders positiv überrascht hat.
Die gute Raumaufteilung des 480 QDK hat uns sofort gefallen. Man spürt, dass bei Weinsberg mitgedacht wurde: Jeder Quadratzentimeter ist sinnvoll genutzt, ohne dass man sich eingeengt fühlt. Besonders das Elternbett bietet hohen Komfort. Die Matratze ist angenehm fest, und wir haben dort hervorragend geschlafen. Ein echtes Highlight ist der Verdunkelungs- und Abtrennvorhang, der das Elternbett morgens – wenn unser Sohn schon wach war und spielte – optisch zu einem kleinen, privaten Schlafzimmer macht.
Unser Sohn war vom Stockbett begeistert. Die obere Liegefläche ist dank des Rausfallschutzes absolut sicher, und wenn er unten schlafen wollte, haben wir zusätzlich einen kleinen Schutz angebracht – sicher ist sicher. Wir wissen, dass beide Betten gut gesichert sind. Besonders geliebt hat er die kleinen Smiley-Nachtlichter, die kinderleicht zu bedienen sind und sogar zwei Helligkeitsstufen bieten. So konnte er abends noch in Ruhe ein Buch anschauen, bevor er selbst den Vorhang zuzog und zufrieden einschlief.
Die Küche ist durchdacht gestaltet und bietet jede Menge Stauraum und auch etwas Arbeitsfläche. Alles hatte seinen Platz, und man kann bequem kochen, ohne dass es eng wird. Das Kochfeld bietet Platz für drei mittelgroße Töpfe, und auch die Fläche zwischen Kocher und Spüle genügt. Die vielen Steckdosen sowie die praktische Anordnung der Schränke und Schubladen haben uns zusätzlich beeindruckt.
Ein kleiner Kritikpunkt betrifft den Kühlschrank: Beim Öffnen und Schließen kam es hin und wieder zu Problemen mit dem Verschluss. Gerade bei warmen Temperaturen war das etwas unpraktisch. Zudem ließ sich die Wohnwagentür insgesamt oft nur schwer verriegeln. Man war sich nicht immer sicher, ob sie wirklich richtig zu war – gerade bei längerer Abwesenheit oder stürmischem Wetter wirkte das etwas unsicher. Abgesehen davon funktionierten alle elektrischen Geräte zuverlässig. Auch das Befüllen des Wassertanks war ein Kinderspiel: Die Anschlüsse sind gut erreichbar, Stromkabel und Stecker waren bereits vorhanden und leicht zugänglich. Das Material im Inneren des Wohnwagens machte einen stabilen, hochwertigen Eindruck, und die Farbgestaltung wirkte modern und gleichzeitig gemütlich.
Einige kleine Verbesserungswünsche hätten wir dennoch. Was uns ein wenig fehlte, war eine gut erreichbare Staumöglichkeit speziell für Kinder. Unser Sohn hätte es schön gefunden, sein Spielzeug oder kleine Schätze für Regentage selbst verstauen zu können. Für die Kleidung der Erwachsenen und die Vorräte in der Küche war hingegen ausreichend Platz vorhanden – hier wäre also nur eine kleine kindgerechte Ergänzung sinnvoll.
Bei unserer Ankunft wurde uns zunächst ein Stellplatz zugewiesen, der uns nicht ganz überzeugte. Zwei Tage später ergab sich die Möglichkeit, auf einen Platz direkt am Meer umzuziehen – und wir zögerten nicht lange. Dabei zeigte sich erneut, wie unkompliziert und praktisch der Weinsberg-Wohnwagen ist: In nur 45 Minuten war der gesamte Umzug erledigt. Alles ließ sich schnell verstauen, abhängen, neu aufstellen – völlig stressfrei.
Abends, wenn die Temperaturen etwas sanken, öffneten wir häufig einfach die Dachluke, um einen angenehmen Durchzug zu bekommen. Das sorgt für ein frisches Raumklima – kleine Details, die einen großen Unterschied machen.
Auch während der Fahrt hat der Wohnwagen einen hervorragenden Eindruck hinterlassen. Sowohl auf der Autobahn als auch auf der Landstraße war das Fahren angenehm ruhig. Der CaraOne 480 QDK lag stabil auf der Straße, ohne zu wackeln oder zu schlingern, und vermittelte uns im Zugwagen ein sicheres Fahrgefühl. Selbst bei Seitenwind oder Unebenheiten blieb alles ruhig. Diese Fahrstabilität hat die Reise nicht nur für uns als Fahrer, sondern auch für unser Kind deutlich entspannter gemacht.
Unser Fazit nach zwei Wochen im Weinsberg CaraOne 480 QDK: Für uns als Familie war es ein rundum gelungenes Erlebnis. Der Wohnwagen bietet Komfort, Funktionalität und viele liebevolle Details, die den Campingalltag angenehm und entspannt machen. Zugegeben: Wir hatten Vollausstattung. Alle drei Zusatzpakete waren an Bord, dazu Details wie Ambientebeleuchtung oder Cozy-Home-Polster. Das – und die Auflastung – hebt den Preis von knapp 21.000 Euro auf stolze 26.625 Euro. Besonders für Familien ist jedoch vieles davon nahezu unverzichtbar – was dann den Preis weit über den so günstigen Einstiegspreis hebt.
Für uns als Familie mit einem Kind wäre dieser Wohnwagen die perfekte Wahl. Auch wenn es kleine Punkte zur Verbesserung gibt, überwiegen ganz klar die zahlreichen positiven Aspekte.
Mehr Infos: www.weinsberg.com
