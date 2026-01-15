Nach dem Motto „Alles muss mit“ war der Stauraum im 480 QDK gut gefüllt, aber ausreichend. Die große Stauklappe ist da besonders hilfreich. ﻿

Bereits beim Beladen merkten wir, wie durchdacht und praktisch der Weinsberg gestaltet ist. Alles, was mitmusste, kam in Wäschekörben mit und ließ sich mühelos im Caravaninneren verstauen. Am Campingplatz verlief der Aufbau völlig stressfrei: Das Rangieren war erstaunlich einfach, und auch das Ausrichten auf dem Stellplatz klappte kinderleicht. Selbst auf engem Gelände ließ sich der Wohnwagen präzise und sicher bewegen – ein Punkt, der uns besonders positiv überrascht hat.

Die gute Raumaufteilung des 480 QDK hat uns sofort gefallen. Man spürt, dass bei Weinsberg mitgedacht wurde: Jeder Quadratzentimeter ist sinnvoll genutzt, ohne dass man sich eingeengt fühlt. Besonders das Elternbett bietet hohen Komfort. Die Matratze ist angenehm fest, und wir haben dort hervorragend geschlafen. Ein echtes Highlight ist der Verdunkelungs- und Abtrennvorhang, der das Elternbett morgens – wenn unser Sohn schon wach war und spielte – optisch zu einem kleinen, privaten Schlafzimmer macht.