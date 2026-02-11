Leapmotor C10 4x4: Elektro-SUV aus China mit riesigem Panoramaglasdach

Natürlich lässt sich darüber diskutieren, ob ein Elektro-SUV unbedingt 580 PS benötigt, um 2,1 Tonnen Automobil zu beschleunigen. Vor allem, wenn die Höchstgeschwindigkeit bei 190 km/h abgeregelt wird und die Anhängelast gerademal 1.500 kg betragen darf. In Zeiten der Elektromobilität sind Leistungswerte möglich, die früher höchstens von Sportwagen aus Stuttgart oder Modena erreicht wurden. Die Allradversion des C10 unterscheidet sich außen und innen nicht von der Variante mit Heckantrieb. Das Design entspricht dem inzwischen weltweiten Standard und fügt sich in die irgendwie von allen Designabteilungen akzeptierten Formensprache ein.

Im Innenraum findet der Mensch hinter dem Lenkrad eine digitalisierte Landschaft vor und sucht vergebens nach analogen Schaltern. Allenfalls die Fenster werden über konventionelle Elemente bedient, und zum Glück lassen sich Scheibenwischer und das Licht ganz analog ein- und ausschalten. Der Rest wird über einen 14,6 Zoll großes zentrales Display bedient und verlangt eine kurze Eingewöhnungszeit. Einmal in die digitale Bedienwelt eingestiegen, lassen sich aber während der Fahrt die wichtigsten Einstellungen finden. Dennoch ist es generell nicht unbedingt logisch, dass die Benutzung des Smartphones während der Fahrt mit hohen Bußgeldern geahndet wird, die durchaus ablenkende Suche auf den inzwischen üblichen Monitoren allgemein akzeptiert wird.