Zugstark und sparsam: Ideal für Caravaner

Auch mit Anhänger weiß der CX-80 zu überzeugen. Zwar wurde kein voll ausgelasteter 2.500-Kilogramm-Anhänger getestet, doch ein Mittelklasse-Caravan stellte für den kräftigen Sechszylinder keinerlei Herausforderung dar. Selbst unter Zuglast blieb der Dieselverbrauch im Gespannbetrieb unter neun Litern pro 100 Kilometer – bei gemischtem Fahrprofil aus Landstraße und Autobahn sowie konstanten 100 km/h. Solo kommt das SUV sogar mit unter sechs Litern Diesel aus – ein bemerkenswerter Wert für ein Fahrzeug dieser Größe und Leistungsklasse.

Wer auf den Sechszylinder verzichten möchte, kann alternativ zum Vierzylinder-Benziner greifen. Auch dieser darf bis zu 2.500 kg ziehen, startet preislich aber bei rund 56.000 Euro. Der getestete Diesel beginnt in der Ausstattungslinie Exclusive Line bei knapp 60.000 Euro. In der zweithöchsten Ausstattungslinie Homura Plus – inklusive Premium-Lackierung und schwenkbarer Anhängerkupplung – summiert sich der Preis auf rund 73.000 Euro.