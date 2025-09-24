Läuft der Motor unrund, ist der Dieselpartikelfilter verstopft oder macht sich Leistungsverlust am Fahrzeug bemerkbar? Es gibt viele Probleme, bei denen Additive Abhilfe schaffen können. Doch wann sollte man welches Produkt verwenden? Das Sortiment des Ulmer Schmierstoffspezialisten ist groß. Hier kommt der neue Additivwegweiser ins Spiel.

Statt lange zu recherchieren, führt dieses Online-Tool mit wenigen Klicks zur optimalen Lösung. Dank einer intelligenten Filterfunktion können Nutzer gezielt nach Fahrzeugtyp, Problemstellung oder gewünschter Wirkung suchen und erhalten sofort eine Produktempfehlung.

Als Impulsgeber für die Entwicklung des Additivwegweisers diente der Ölwegweiser. Dank der langjährigen positiven Erfahrung mit diesem bewährten Tool, das Nutzern eine schnelle und einfache Suche nach dem richtigen Öl ermöglicht, konnte das Ulmer Unternehmen dieses Know-how gezielt in die Entwicklung des Additivwegweisers einfließen lassen. Dieser ist ab sofort kostenlos online verfügbar.