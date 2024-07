*Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 18 Jahren. Die Teilnahme ist kostenlos und unabhängig von dem Abschluss eines Abos. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, es besteht kein Anspruch auf die Auszahlung des entsprechenden finanziellen Gegenwertes. Die Ermittlung des Gewinners erfolgt am 04.09.2024. Der Gewinn wird unter allen Teilnehmern ausgelost. Der Gewinner wird schriftlich benachrichtigt (per E-Mail). Die von Ihnen angegebenen Daten werden nach Beendigung des Gewinnspiels gelöscht und nicht an Dritte weitergegeben mit Außsnahme der Gewinnerdaten, welche an den Preisstifter zum Versand des Gewinners weitergegeben werden.