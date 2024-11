Pfiffiger Kasten: Campmaus

Mit seinem ersten Auftritt auf dem Camping Hainz am Waginger See ist Markus Staudacher, der Erfinder der Campmaus, sehr zufrieden. „Wir waren von der positiven Resonanz förmlich erschlagen“, freut er sich über seine Idee, einen kleinen Nutzanhänger in einen kleinen Campingwagen umzumodeln.