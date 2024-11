Doppellagige Funktionssocken

Doch ernsthaft, gegen müde Füße, Blasen und Druckstellen helfen auch doppellagige, komfortable Socken, die ein Scheuern im Schuh verhindern und die Füße warm und trocken halten. Socken der US-amerikanischen Marke WrightSock, gefertigt u. A. aus Merino Wolle sowie einer patentierten Kunstfaser, die Feuchtigkeit ableitet und so Geruchsbildung vermeiden kann, erfüllen mit ihren zwei Lagen, quasi mit Innensocke, das Versprechen vom Anti-Blasen-System. Teilweise recht hip und auch in traditioneller Optik sind sie in unterschiedlichen Ausführungen für die verschiedenen Anforderungen erhältlich. So werden auch auf längeren Touren der Komfort und warme, trockene Füße gewährleistet. Zu beziehen im Onlineshop von Wright Sock, je nach Ausführung ab 19 Euro.