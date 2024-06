Zugegeben der Name, entliehen vom Pazifik-Atoll nordwestlich von Hawaii, assoziiert zunächst Palmen und weiße Strände. Salewa, Teil der Südtiroler Unternehmensgruppe Oberalp Group, deklariert das geräumige Tunnelzelt Midway VI als alpines Familienzelt, das durchaus auch mal Schnee vertragen kann und so für mindestens drei Jahreszeiten gerüstet ist. Die Probe aufs Exempel fällt hier schwer, während der Testphase war es einfach viel zu warm für Schnee, andererseits findet Familiencamping sowieso in der milderen Jahreszeit statt.