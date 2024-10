Der Aufbau stellt auch Camping-Novizen vor keine große Aufgabe: Dafür legt man den Pavillon auf den Boden, führt die beiden Faltstangen aus Aluminium durch die oben am Pavillon aufgenähten Tunnel (Schieben nicht Ziehen) und steckt die Pins am Stangenende in die Ösen der orangefarbenen Gurte an der jeweiligen Ecke des Zelts, die am umlaufenden, quadratisch vernähten Bodengurt fixiert sind. Er gibt dem Pavillon seine Form vor. Beim Durchbiegen und Einstecken der Stangen darauf achten, dass diese ihre Bogenform schon in die richtige Richtung haben – dann gelingt das kinderleicht.

Der Aufbau gelingt alleine, wenn je eine Person am Ende einer Stange arbeitet, geht’s nochmals deutlich einfacher. Nun noch die offenen Rundklemmen des Zeltstoffs in den Stangen einklipsen und der Dometic Go Shelter steht schon wirklich überzeugend stabil und lässt sich jetzt auch problemlos Umhertragen. Unbedingt schnellstmöglich mit Bodenherigen sichern – sonst bläst die erste Windböe das Fliegengewicht sofort davon.

Trotz solidem Stand findet sich in der Dometic-Bedienungsanleitung der Passus: Nicht für starken Wind, Schneefall oder einen Saisonplatz, also dauerhafte Nutzung geeignet. Man solle den Pavillon bitte windgeschützt aufbauen. Dometic traut seinem eigenen Shelter wohl selbst nicht sonderlich viel zu. Windgeschütztes Campen? Also bitte.

Die Spanngurte an den Ecken sind funktionell, das verwendete dünne Gurtband und die Ösen für die Heringe allerdings sehr „gewichtsoptimiert“– ihre Haltbarkeit zumindest fragwürdig. Auch die winzigen Schnellverschlussschnallen, mit denen die Wände oder Moskitonetze eingehängt werden, überzeugen qualitativ nicht unbedingt. Sie werden, spätestens wenn die Temperaturen mal im Frostbereich liegen, schnell an ihr Belastungslimit kommen.