Sonax präsentiert eine neue, speziell entwickelte sechsteilige Reinigungs- und Pflegeserie für Campingfahrzeuge. Die Produktlinie umfasst ein Shampoo, eine Politur, einen Regenstreifenentferner, eine Schnellversiegelung, einen Innenreiniger sowie einen Acryl- und Glasreiniger. Jedes Produkt ist optimal auf die speziellen Anforderungen von Campingfahrzeugen abgestimmt – von GFK-Dächern und Kunststofffenstern bis hin zu folierten, lackierten oder Gelcoat-Oberflächen.

Das Shampoo reinigt schonend verschiedene Oberflächen, während der schleifmittelhaltige Regenstreifenentferner selbst hartnäckige Verschmutzungen wie Fett, Öl und Straßenschmutz entfernt. Verwitterte GFK-Flächen erstrahlen dank der Politur in neuem Glanz. Die Schnellversiegelung in der handlichen Sprühflasche lässt sich leicht auftragen, schützt vor Witterungseinflüssen und wirkt schmutzabweisend – ideal für große Flächen. Mit dieser Pflegeserie bleibt Ihr Campingfahrzeug jederzeit in Top-Zustand.

Die Sonax Reinigungs- und Pflegeserie finden Sie hier.