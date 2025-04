Geschirrhalter für den Wohnwagen: So bleiben Teller, Gläser und Co. an ihrem Platz

Wer mit dem Wohnwagen unterwegs ist, weiß: Bei starkem Bremsen oder in Kurven kann ungesichertes Geschirr und Küchenzubehör schnell ins Rutschen geraten – und im schlimmsten Fall zerbrechen. Ob Glasflaschen, Tassen oder Gewürzdosen, ohne eine gute Sicherung landen die Dinge schnell da, wo sie nicht hingehören.

Glücklicherweise gibt es eine Vielzahl an durchdachten Systemen, um Tassen, Gläser & Co. sicher und rutschfest zu verstauen. Die Preisspanne ist groß – von günstigen Schaumstoffeinlagen bis hin zu hochpreisigeren, raffinierten Magnetlösungen – mit dem richtigen System bleiben alle Utensilien bruchsicher, rutschsicher und klapperfrei an ihrem Platz. So können Sie beruhigt reisen, weil Ihr Geschirr und Zubehör sicher verstaut ist.