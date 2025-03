Ultraleichte Campingstühle im Vergleich – Die besten Modelle unter 1 kg

Wenn Sie gerne Zeit in der Natur verbringen, wissen Sie: Leichtes und kompaktes Equipment macht jede Tour angenehmer. Besonders bei längeren Wanderungen, Radtouren oder Campingreisen ist ein ultraleichter Campingstuhl ein praktischer Begleiter, denn er kann leicht überallhin mitgenommen werden und passt zusammengefaltet oft sogar ins Handschuhfach im Auto. In diesem Vergleich stellen wir die sechs leichtesten Campingstühle vor, die alle weniger als 1 kg wiegen. Trotz ihres minimalen Gewichts bieten sie beeindruckende Stabilität und Tragkraft. Erfahren Sie, welche Modelle sich am besten für Ihre Abenteuer eignen und welche besonderen Eigenschaften sie auszeichnen.