Neue Zeiten sind angebrochen und alte Wurzeln neu belebt – die Schürzenjäger geben richtig Vollgas und laden am 3. August 2024 zu ihrem legendären Open Air auf die Finkenberger Festwiese in malerischer Kulisse ein. Das Finkenberg Open Air, das Zillertaler Spitzen-Event, und die Schürzenjäger stehen in den Startlöchern, denn am ersten Augustwochenende heißt es: „Hey Mann! Hey Frau!“