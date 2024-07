Der neue Averso basiert auf einem Al-Ko-Chassis mit GfK-Boden und -Dach und wird in Sassenberg produziert. Trotz Anleihen bei LMC und Dethleffs ist der Averso eine Eigenentwicklung von Bürstner. Verfügbar in weißem Hammerschlag und glattem GfK in grau, besticht er durch wohlgeformte Applikationen an Front und Heck. Besonders hervorzuheben ist die Stehhöhe: 208 cm im Averso Plus und 198 cm im Standardmodell.