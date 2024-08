Leichtbau für maximale Effizienz

Der Talis ist nicht nur flexibel und innovativ, sondern auch extrem leicht gebaut. Das soll ihn ideal für fast jedes Zugfahrzeug, einschließlich Elektroautos machen. Allerdings könnte Vanlife auch perfekt hinter einem Campervan realisiert werden – da wäre die Jugend zu begeistern.

Sicherlich wird nicht alles so in Serie gehen, aber die Idee ist rund. „Preislich soll er zwischen Premio und Averso angesiedelt werden“, sagt Kromer.

Der „Caravan der Zukunft“ feiert am 30. August 2024 seine Weltpremiere auf dem Caravan Salon in Düsseldorf und will die Besucher die innovative Welt des Vanlife zeigen und Bürstners Zukunft des Wohnens auf Rädern definieren. In Halle 6 sehen Sie die einzigartigen Features und das clevere Design für die nächste Generation des Caravanings.