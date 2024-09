Seit Jahrzehnten sind fest montierte Satellitenanlagen auf dem Caravandach gang und gäbe. Die Schüsseln am Gelenkarmmast, der im Kleiderschrank bedient werden kann, haben stets viel Freude beim Suchen nach dem passenden Satelliten gemacht, wenn überhaupt einer zu finden war. Der Vorteil war aber klar: Am Urlaubsort angekommen, konnte ohne Aufstellen der Anlage direkt gestartet werden. Allerdings durften keine den Empfang störenden Bäume oder andere Hindernisse vorhanden sein, sonst ist Essig mit dem Empfang, denn Umparken ist nicht so leicht möglich.

Das gilt auch heute noch, aber die Suche wurde wesentlich vereinfacht. Die flachen Satellitenantenne auf dem Caravandach richten sich nämlich vollautomatisch auf den gewünschten Satelliten aus. Durch die flachen Bauformen sind sie ideal auf einem Caravan positionierbar und beeinträchtigen die Gesamthöhe des Fahrzeuges kaum. Trotz der kleinen Größe kann die Antenne Bilder in bester Qualität empfangen und passt mit den geringen Abmessungen in jeden Kofferraum.

Die Halbschalen- oder Flachantennen am Mast oder auf dem Sockel haben in den letzten Jahren neue Konkurrenz bekommen – den Dome. Kompakte Halbkugeln zieren heute das moderne Caravandach. Mit kompakten Abmessungen sind diese Sat-Antennen so klein, dass sie problemlos Platz auf jedem Fahrzeugdach finden. Auch ihr Gewicht weit unter 10 Kilogramm ist optimal für die Dachmontage. Da das System fest am Dach verankert wird, liefert es stabile Bilder, muss aber auch den äußeren Einflüssen standhalten. Eine robuste Kunststoffhaube schützt die sensiblen technischen Komponenten und ist stabil genug, um jede Windstärke bis hin zum Sturm sowie vor allem auch salzhaltige Luft an Küste und Meer auszuhalten.

Um für sicheren, stabilen Empfang von Sendesignalen in den wichtigsten europäischen Urlaubsregionen zu sorgen, sind gute Sat-Antennen mit einer neuartigen Konstruktion ausgestattet, die auch in den südlichen Bereichen von Portugal und Spanien bis nach Kroatien, Griechenland und die Ägäis noch Empfang haben. Ab Werk sind mehrere Satelliten programmiert und oft sind sie auch mit dem Internet verbunden, sodass in Zukunft keine Transponder-Updates am System vorgenommen werden müssen, weil sie automatisch laufen.