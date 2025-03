Der beste Campingstuhl mit hoher Rückenlehne

Reimo Camp4 Malaga Breeze Plus

Der Camp4 Malaga Breeze Plus von Reimo ist der klare Testsieger der Redaktion. Er überzeugt mit dem besten Gesamtpaket unter den getesteten Stühlen und wurde von den 15 Testpersonen besonders für seinen hohen Sitzkomfort gelobt. Vor allem die bequeme Polsterung sowie die individuell höhenverstellbare Kopfstütze kamen gut an. Auch in puncto Verarbeitung und Ergonomie konnte der Stuhl Bestnoten erzielen.

Details:

Material: Polyester mit Mesh-Gewebe, Aluminium

Polyester mit Mesh-Gewebe, Aluminium Gewicht: 5,1 kg

5,1 kg Sitzhöhe: 47 cm, Sitzfläche: 48 x 43 cm

47 cm, 48 x 43 cm Belastbarkeit: bis 120 kg

bis 120 kg Klappmaß: 62 x 90 x 12 cm

62 x 90 x 12 cm Besonderheiten: 7-fach verstellbare Rückenlehne, höhenverstellbare Kopfstütze, gepolsterte Sitzfläche und Rückenlehne

Hier finden Sie den Testsieger Malaga Breeze Plus auf Amazon.