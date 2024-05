Es geht auch mit einzelnen Komponenten. ToniToi verwandelt mit seinem Umrüstkit eine drehbare Thetford Kassettentoilette einfach, schnell und ohne aufwendige Umbauten in eine nachhaltige Trenntoilette. Die Trennschüssel aus Polypropylen ersetzt die originale Schüssel. Sie hat eine glatte Oberfläche, ist leicht zu reinigen und chemiebeständig. Thetford Deckel und Brille können behalten werden. Feststoffeimer und Urinkanister mit je 8 Liter Fassungsvermögen ersetzen die Kassette. Beides hat eine Entlüftung und einen Überlaufschutz. Das Set wird mit einem hochwertigen, geruchshemmenden Schlauch geliefert, der speziell für den Sanitäreinsatz geeignet ist. Das Tonitoi System für die Thetford C220/223 und C250/260 kostet 899 Euro.

Wohl dem, der keine Duschtasse hat. Hier sind Systeme am Markt, die eventuell auch den Entsorgungsschacht nutzen, aber ansonsten komplett eigenständig sind. Die Trenntoilette Cindy von Wochner will durch formschönes Design und hochstabiles GfK überzeugen. Die Entsorgung geschieht komfortabel von außen, der Urin wird in einem extra 36 Liter Tank gesammelt und über den Auslass neben dem Abwassertank entsorgt, während die Fäkalien separat, durch eine Entsorgungstüre in einem Eimer auf einem ausfahrbaren Schlitten entnommen werden können. Besonderheiten sind das blaue LED-Nachtlicht und die gedämpfte Brillen- und Deckelabsenkung. Die Entlüftung erfolgt über einen kleinen Lüfter mit angeschlossenem SOG-Filter. Ein elektrischer Schieber öffnet auf Betätigung den Auslass des Urintanks. Ausbauer Wochner will aber 1.600 Euro mehr dafür als für die serienmäßige Chemietoilette.