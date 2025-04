Mit der Revolution beim Caravanbau, wie sie die Fibreframe-Technik by Knaus verspricht, zieht es sich ja bekanntermaßen. Nun will ein ukrainisch-deutsches Unternehmen den Caravanbau regelrecht revolutionieren. Mit dem Discover 3D präsentiert Lemki Robotix den weltweit ersten Wohnwagen aus dem 3D-Drucker. Und nicht nur das. Er ist auch fast komplett aus recycelten Materialien hergestellt und besteht zu 80 Prozent aus einem umweltfreundlichen Verbundmaterial aus recyceltem Polypropylen und stabilisierenden Glasfasern. Der Aufbau des Discover 3D verbraucht 7.400 Plastikflaschen und wiegt bei 9 mm Wandstärke nur 250 Kilogramm, will eine gute Wärmedämmung bieten und sitzt auf einem gängigen Chassis aus dem Anhängebereich bis 750 kg. Das erste Modell aus dem Drucker wurde für Paare mit maximal einem Kind oder Hund konzipiert, die Wert auf Technologie und Umweltfreundlichkeit legen. Trotz seiner kompakten Abmessungen bietet der Innenraum ein großes Bett und Ablagen, eine Kochgelegenheit im Heck und ausreichend Stauraum. So folgt er dem Trend der derzeit beliebten Teardrops, die auch an einen Kleinwagen passen. Technisch hochwertig ist der Prototyp mit Batterien ausgestattet, die mit Solarmodule ergänzt werden können. Er verfügt über Sensoren zur Überwachung von Temperatur, Wasserstand und Batterieladung – ein kleines Smart Home.