Auch wenn Kirche Unterwegs heute in Summe auf weniger Campingplätzen vertreten ist als vor 30 Jahren, mangelt es seitens der Gäste keinesfalls an Interesse und Zuspruch. „Wenn das Wetter gut ist und der Campingplatz voll ist, dann ist das Programm immer gut besucht. Dann werden wir regelrecht überrannt.“

Allgemein hätte der Zuspruch zugenommen und nach Corona sogar noch mehr, weiß Heinritz und geht zugleich auf den Unterschied zur herkömmlichen Animation ein. „Camper genießen die ganz große Freiheit, das zu tun, was sie wollen, oder zu lassen, was nicht. Das hat eine ganz eigene Qualität.“ Wer sich an den Freizeitangeboten beteiligen will, und das ist Heinritz wichtig, macht es aus eigener Motivation. Niemandem wird etwas aufgezwungen – weder den Kids noch ihren Eltern. An diesem Leitsatz hat sich seit damals nichts geändert.

Ganz anders sieht es da bei der Teilnahme der Eltern aus. „Vor 30 Jahren wollten Eltern ihre Kinder hauptsächlich betreut haben. Heute wollen Eltern miteingebracht werden und am Programm teilnehmen“, so Heinritz. Woran das liegt? Eltern verbringen unter der Woche weniger Zeit mit ihren Kindern, als es damals der Fall war. Gerade im Urlaub ist das Bedürfnis, mit den Kindern Zeit in Form von gemeinsamen Unternehmungen zu verbringen, deshalb größer geworden.