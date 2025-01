Pro Naturschutz: Neue Kooperation fÃ¼r naturvertrÃ¤glichen Caravaning-Tourismus

In den kommenden zwei Jahren begleiten die Verbände bundesweit mehrere Pilotprojekte in Nationalen Naturlandschaften, um praxistaugliche Konzepte und Lösungen zu erproben und zu multiplizieren. Eines davon wird in der Biosphärenregion Elbe-Schaalsee umgesetzt. In den letzten Jahren war in dieser Region wie anderswo eine deutliche Zunahme von Freizeitfahrzeugen zu beobachten. Dabei wird insbesondere rund um den Schaalsee das Wildcampen zunehmend zum Problem, weil es besonders sensible Bereiche der Schutzgebiete im Biosphärenreservat Schaalsee und im Naturpark Lauenburgische Seen belastet.

Um die Herausforderungen zu bewältigen, die mit dem wachsenden Caravaning-Trend entstehen, und gleichzeitig dessen Chancen zu nutzen, hat das Biosphärenreservatsamt Schaalsee-Elbe 2021 eine Studie in Auftrag gegeben. Sie widmet sich dem naturverträglichen Caravaning in den Biosphärenreservaten Schaalsee und Flusslandschaft Elbe Mecklenburg-Vorpommern. Ihr Ziel ist, die sensible Natur durch eine bessere Lenkung des Caravaning-Tourismus zu schützen. Gleichzeitig soll Potenzial für attraktive, dezentrale Stellplätze entstehen, die klaren Kriterien für Nachhaltigkeit entsprechen. Die Studie wurde mit den Ämtern und Gemeinden der Region erarbeitet. Im nächsten Schritt sollen die Gemeinden dabei unterstützt werden, beispielhafte Stellplätze umzusetzen.

Inwieweit diese Plätze ausschließlich den Wohnmobilen vorbehalten bleiben, steht noch nicht fest. Wünschenswert wäre durchaus eine Durchmischung aller Freizeitfahrzeuge, wenn es die Straßenverkehrsordnung zulässt. Gerade in den 104 Natur- und 16 Nationalparks, sowie den 18 Biosphärenreservate und drei Wildnisgebiete auf einem Drittel der Fläche Deutschlands sind Campingplätze eher selten.