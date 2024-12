Campsite Award 2025

Mittlerweile hat es den Charakter einer Tradition, dass im Dezember die Abstimmung für den Campsite Award eröffnet wird. Der renommierte Branchenpreis ist eine Hommage an das Engagement und die Innovationskraft jener Campingunternehmer, die ihre Gäste nachhaltig beeindrucken können. Denn die Gewinner in den 30 Kategorien werden nicht von unserer Redaktion, sondern ausschließlich von unseren Lesern und den Gästen der Campingplätze auserkoren. So werden die Sieger von den absoluten Experten gekrönt: von den Camperinnen und Campern Europas. Eine spezielle Methode der Auswertung stellt dabei sicher, dass die Zufriedenheit der Gäste gleichermaßen in die Abstimmung einfließt, egal ob der jeweilige Platz 10 oder 100 Parzellen hat.