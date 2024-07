30 Jahre Camping, Cars und Caravans: Meilensteine beim Caravan-ZubehÃ¶r

Mehr Fahrsicherheit

Schlingernde Wohnwagen sind schon immer ein Problem. Mit der SSK von Westfalia oder dem Orismat 2000 wurde dem Aufschaukeln schon in den Achtzigern Einhalt geboten. Die Systeme waren aber sperrig und aufwändig zu montieren. Andere Hersteller kopierten das Prinzip, versuchten sich aber an anderen Bedienungsmöglichkeiten. Es kamen von Al-Ko die AKS 1300 und die AKS 2004, und Winterhoff brachte die WS 3000. Mit der 9. Ausnahmeverordnung zur StVO am 15. Oktober 1998 kommt aber richtig Schwung in die Sache und heute sind bei Al-Ko drei Systeme mit Reibbelägen quer zu Fahrtrichtung an der Kupplung und bei Winterhoff ein System mit Belägen vorn und hinten am Markt.

Da 2022 Al-Ko Winterhoff aufkaufte, ist nun Knott mit einem System mit Einhandbedienung wie bei Winterhoff am Markt. Diese Stabilisierungskupplungen ermöglichen entspannte Caravantouren, da sie Schlinger- und Nickbewegungen des Gespanns verringern