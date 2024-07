Im Nationalpark-Zentrum Multimar Wattforum in Tönning erleben Besucher die Nordsee hautnah. Allein das Großbecken mit 250.000 Litern Wasser bildet – neben mehr als 30 Aquarien – einen Höhepunkt. Beim Blick durch die große Panoramascheibe des Nationalpark-Zentrum Multimar Wattforum in Tönning entsteht der Eindruck, selbst auf Tauchstation zu sein und tiefe Einblicke in die Unterwasserwelt zu gewinnen. Das aber trockenen Fußes. Zusätzlich zu den Aquarien lässt sich hier das Wattenmeer auf mehr als 4.000 Quadratmetern entdecken. Von kleinen Wundern und großen Phänomenen, von Fischen bis zu den Fischottern – hier sind Ausflüge in die Salz- und Süßwasserwelten einer weltweit einzigartigen Region möglich: dem Weltnaturerbe Wattenmeer. Online-Tickets kosten für Erwachsene 15 Euro.