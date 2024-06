FuÃŸball EM 2024: Public Viewing

Wer nicht in dieses Stadion kommt, kann in Dortmund im Westfalenpark und am Friedensplatz feiern.

Im Westen

Dortmund bietet neben dem kostenlosen Public Viewing im Westfalenpark die Spiele auch auf Großleinwand in der Fan-Zone am Friedensplatz. Nur wenige Kilometer entfernt wird im Nordsternpark in Gelsenkirchen ebenfalls eine eindrucksvolle Fan-Zone zu finden sein, wo Fußballfans gemeinsam das EM-Fieber erleben können. Das Amphitheater wird sich in einen Ort des Public Viewing verwandeln, wo die Spiele auf Großbildleinwänden verfolgt werden können. Zusätzlich zu diesen Veranstaltungen wird es in der Innenstadt von Gelsenkirchen spezielle Fan Meeting Points geben, wo sich Anhänger vor und nach den Spielen treffen können, um die Begeisterung zu teilen und die Atmosphäre zu genießen.

In Essen gibt es alle 51 EM Spiele auf einer Großbildleinwand auf dem Kennedyplatz, der bereits bei vergangenen Turnieren als Public Viewing Standort diente. In Düsseldorf wird es zudem gleich drei Fan-Zonen geben: am Burgplatz, am Rheinufer und am Schauspielhaus werden bis zu 250.000 Besucher erwartet.

Köln, 50 Kilometer südlich am Rhein, organisiert die „Football Experience„. Gemeinsam mit dem Fußball-Verband Mittelrhein bietet sie eine Vielzahl altersgerechter und inklusiver Fußballaktivitäten rund um den Tanzbrunnen auf der rechten Rheinseite in Köln-Deutz an. Direkt in der Altstadt von Köln findet außerdem eine Fan-Zone am Heumarkt statt. Am Nürburgring werden alle Spiele der EM live auf der 45x8m großen LED-ring°wall im ring°boulevard gezeigt. Der Eintritt ist frei.